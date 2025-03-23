В МИД назвали пожизненное заключение россиянина Тордена политически мотивированным

Пожизненное заключение гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) в Финляндии, которого осудили за якобы военные преступления на Украине в 2014 году, является предвзятым и политически мотивированным.
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