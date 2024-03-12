Модель показала фото косплея женской версии Кратоса из God of War с оружием из иг...

Модель показала фото косплея женской версии Кратоса из God of War с оружием из игрыМодель с ником Sophie Katssby опубликовала первый снимок своей новой фотосессии, в рамках которой она закосплеила Кратоса из серии God of War.
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