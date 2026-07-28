Кровли пяти школ в Иванове отремонтируют по региональной программе в 2026 году

По региональному проекту капитального ремонта школ, который стартовал по инициативе губернатора Станислава Воскресенского, в этом году в Ивановской области обновят 32 школы в 23 муниципальных образованиях.
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