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Царьград

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Минфин США обновил санкционный список: добавлены 9 компаний и 2 лица

Минфин США обновил санкционный список: добавлены 9 компаний и 2 лица

Минфин США расширил санкции против Кубы, добавив в список девять компаний и два физических лица. Некоторые компании обвиняются в обходе санкций и эксплуатации медработников, а также ведут деятельность в энергетическом секторе.

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