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Закон, порядок, государство

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Штурмовые подразделения 291 гвардейского полка группировки Днепр уничтожили опорный пункт противника на Запорожском направлении

Штурмовые подразделения 291 гвардейского полка группировки Днепр уничтожили опорный пункт противника на Запорожском направлении

Расчёт ПТРК этого же подразделения сорвал ротацию и уничтожил группу пехоты противника в составе более 8 человек.

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