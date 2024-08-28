Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Помощник Байдена в Пекине уламывает китайцев прекратить поддержку России – The New York Times

Помощник Байдена в Пекине уламывает китайцев прекратить поддержку России – The New York Times

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Китай и, вероятно, попробует убедить руководство страны снизить поддержку России в ее военном простивостоянии с Украиной, пишет The New York Times.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это смотря что предложит... К примеру Тайвань...
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15 час.
Eduard
Каждый сам за себя!
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8 час.
Eduard
Янки лживы,они Тайвань Китаю всё равно противопоставят!
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8 час.

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