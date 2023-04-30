Тарасенко и Шестеркин оставили «рейнджеров» в игре, Костин и «нефтяники» идут дальше! Русские в Кубке Стэнли (видео)

Гол и пас Владимира Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси» (5:2) и сравнять счет в серии 1/8 финала Кубка Стэнли (3-3), а дубль Клима Костина обеспечил «Эдмонтону» выход в четвертьфинал после победы над «Лос-Анджелесом» (5:4, 4-2).