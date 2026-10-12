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У Роналду 157 (134+23) очков в 157 матчах за «Аль-Наср». Криштиану забил ферганскому «Нефтчи» в ЛЧ Азии

Криштиану Роналду в среднем совершает результативное действие в каждом матче за «Аль-Наср». В сегодняшнем матче 2-го тура  Лиги чемпионов Азии против «Нефтчи» из Ферганы португалец отметился забитым голом на 42-й минуте.

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