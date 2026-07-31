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«Зенит» попытается подписать Головина до закрытия этого окна. Семак и Зырянов одобрили кандидатуру хавбека «Монако» (Анар Ибрагимов)

« Зенит » все еще может сделать предложение « Монако » по Александру Головину . По информации инсайдера Анара Ибрагимова, петербуржцы попытаются подписать хавбека в это трансферное окно, которое закроется во Франции в конце августа, а в России – 10 сентября.

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