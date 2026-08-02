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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Урош Медич обратился к Иэну Гэрри: «Если твоим миром управляет женщина, это не значит, что они должны править всем миром»

Боец UFC Урош Медич раскритиковал Иэна Гэрри , который ранее говорил, что миром должны править женщины.

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