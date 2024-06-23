"Спартак" хочет приобрести мексиканского футболиста "Фейеноорда" Хименеса

Global Look Press/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency Московский футбольный клуб "Спартак" сделал предложение по контракту мексиканскому нападающему "Фейеноорда" Сантьяго Хименесу, сообщил журналист Azteca TV Давид Медрано.
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