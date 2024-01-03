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3 игры на свежем воздухе

3 игры на свежем воздухе

Львенок Лева знает, как развлечься на улице, когда кругом снег! 123RF/legion-media.ru Зима – не повод сидеть дома и отказываться от прогулок с друзьями! Догонялки по следамДля этой игры можно разбиться по парам или выбрать одного ведущего среди всех участников.

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