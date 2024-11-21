 Врач назвала наиболее опасные для школьников продукты питания

Врач назвала наиболее опасные для школьников продукты питанияШкольникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.