 Врач назвала наиболее опасные для школьников продукты питания

Врач назвала наиболее опасные для школьников продукты питанияШкольникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также сократить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, так как эти продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.
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