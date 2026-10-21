Структура выработки электроэнергии в 18 странах в 2025 году / © Naked Science, данные Ember, Global Electricity Review 2026 Энергетический аналитический центр Ember 15 октября опубликовал новый обзор планов развития накопителей электроэнергии.
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