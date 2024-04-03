Верховный суд 17 апреля проверит законность приговора Кара-Мурзе

Верховный суд (ВС) России перенес на 17 апреля рассмотрение кассационной жалобы на приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе, которого приговорили к 25 годам колонии по делу о государственной измене и другим преступлениям.
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