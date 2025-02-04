Цены на жилье никак не желают падать

По итогам января в России снова выросла и средняя цена квадратного метра, и средняя цена квартиры. Хотя динамика роста вялая, и городов, где новостройки продолжают дорожать, становится все меньшеПусть неактивный, но продолжающийся рост — к такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучившие положение дел с ценами на рынке новостроек 70 крупнейших городов страны*.