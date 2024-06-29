«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

Политнавигатор В России процветает незаконная продажа алкоголя в интернете. Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил сенатор РФ Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии