«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

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Политнавигатор В России процветает незаконная продажа алкоголя в интернете. Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил сенатор РФ Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».