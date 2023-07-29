СИ ЦЗИНЬПИН ВЫГЛЯНУЛ ИЗ-ЗА СПИНЫ: СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ВИЗИТА ШОЙГУ В КНДР

Андрей Stan

)))) На мой взгляд, на эту осень начало зимы готовится какой то Буда бум?!... Факт 1: С 1 марта 23, в КНДР призвали 800 тыс. резервистов...Факт 2: В августе-сентябре русская армия перейдет в наступление. Уже сейчас на севере фронта наши начали потихоньку прессовать хохлобандеровцев и наемников... 3. В Китае обостряется социальная обстановка. А лучшее средство для снятие таковой, военные действия... Уверен на все 1000%, армия и флот Китая готовятся по полной...)))В 24 выборы как в России так и в США... Путину нельзя оставить нерешенным вопрос с Украиной... и НАТО... Потому, Новороссию мы освободим... ))) Не уверен за Харьков... ))) Но в остальном, отодвинем фронт от границ на км на 200-300... Лишим хохлов выхода к морю... Решится вопрос с Приднестровьем...))) Да и сама Молдова "повиснет"... КНДР - "сбудется мечта" Ким Чен Ира... армия КНДР разделает южнокорейских "сепаратистов" и их спонсоров США разнесут в хлам... Тем самым, существенно свяжут возможности США, Ю.Кореи и Японии...))) Китай, предполагаю, будет военным путем брать Тайвань... ))) Короче, "союз Россия - Китай - КНДР" Существенно подпортил реноме деРЬМОкратов, тем паче, перед выборами... А Шойгу летал в КНДР, на мой взгляд, для более конкретной координации общего наступа на США и их шестерок... )))