Русская весна

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Германия откажется от российской нефти до конца года

Германия откажется от российской нефти до конца года

Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве.

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