Германия откажется от российской нефти до конца года

Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве.
Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу в рамках очередного пакета антироссийских санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве.
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