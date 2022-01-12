Задача России на переговорах с США — очистка совести перед решительными действиями

«План Б» Посмотрел пресс-конференцию Рябкова по итогам первого раунда переговоров с США о гарантиях безопасности… …и имею сказать следующее: Рябков сам не верит, что США или НАТО согласятся на условия России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии