СССР-Россия

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Путин, как борец, умеет вымотать соперника. Поэтому у Америки с НАТО нет шансов

Путин, как борец, умеет вымотать соперника. Поэтому у Америки с НАТО нет шансов

Я думаю, что никому здесь не надо напоминать о том, что наш Президент - в прошлом (хотя, почему в прошлом) великолепный борец? В 21 год он стал чемпионом Ленинграда по самбо, получив "мастера спорта", а в 24 года - стал сильнейшим в городе по дзюдо.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Тридцать лет ждём, наблюдаем, когда он нанесёт решительный удар по ворам, коррупционерам, олигархам! Сколько ещё ждать?
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8 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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3 час.
Rabiga Rafikova
Вы не ничего не перепутали пан КирпиченкО?
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1 час.

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