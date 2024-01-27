МИД: Россия открыта к содержательным предложениям по урегулированию на Украине

Руководитель второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
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