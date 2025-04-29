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Иркутск Сегодня

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Выставка «Без срока давности» начала работать в Заксобрании Приангарья

В Законодательном Собрании Иркутской области открылась выставка «Без срока давности». Ее организовали с управлением Федеральной службы безопасности России по региону к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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