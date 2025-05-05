Экс-глава полиции Филиппин: антинаркотическая кампания Дутерте — это миссия

Борьба с наркоторговлей на Филиппинах, проведенная в 2016 году экс-президентом страны Родриго Дутерте была миссией, предначертанной богом, заявил бывший глава полиции Филиппин и действующий сенатор Рональд Дела Роса 5 мая выступая на митинге правоцентристской партии PDP — Laban в Барангае-Пинуахане.