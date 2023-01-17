Военное обозрение

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Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай, который работает, что называется, без реальной области «применения своих административных способностей», продолжает демонстрировать активность в социальных сетях и в качестве десятков интервью, раздаваемых украинским СМИ.

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