Так называемый «губернатор Луганской области»: Россия перебрасывает крупные резервы в район Кременной для наступления

Так называемый «губернатор Луганской области» Сергей Гайдай, который работает, что называется, без реальной области «применения своих административных способностей», продолжает демонстрировать активность в социальных сетях и в качестве десятков интервью, раздаваемых украинским СМИ.
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