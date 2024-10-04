Дуров показал фото старшей дочери и назвал её «мозговым центром» Telegram

Сооснователь менеджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост с фотографией своей старшей дочери, сделанной в 2013 году, и в шутку заявил, что его ребёнок являлся реальным «мозговым центром», который стоял за созданием платформы.
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