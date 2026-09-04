Натуральная косметика: как выбрать подходящие средства и на что обратить внимание

Интерес к натуральной косметике продолжает расти. Покупатели внимательно изучают составы кремов, масел, бальзамов и масок, обращают внимание на происхождение ингредиентов и нередко начинают самостоятельно изготавливать косметические средства.
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