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Возраст задал разные пути восстановления мозга после тяжёлой травмы

Возраст задал разные пути восстановления мозга после тяжёлой травмы

Серия экспериментов на лабораторных моделях в Техасском университете A&M (Texas A&M) показала, что возраст пострадавшего в момент черепно-мозговой травмы (ЧМТ) определяет принципиально разные долгосрочные молекулярные и клеточные пути восстановления, а также различные профили рисков осложнений.

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