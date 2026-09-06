Возраст задал разные пути восстановления мозга после тяжёлой травмы

Серия экспериментов на лабораторных моделях в Техасском университете A&M (Texas A&M) показала, что возраст пострадавшего в момент черепно-мозговой травмы (ЧМТ) определяет принципиально разные долгосрочные молекулярные и клеточные пути восстановления, а также различные профили рисков осложнений.