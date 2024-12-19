Глава Минцифры Шадаев: половина трафика YouTube перешла на российские платформы

В России 50% трафика американского видеохостинга YouTube перешло на российские платформы. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе итогового заседания общественного совета при ведомстве, передает ТАСС.
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