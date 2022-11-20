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Марсьяль заменит Бензема в заявке Франции на ЧМ-2022 (Marca)

Форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля вызовут в сборную Франции. 26-летний игрок заменит в заявке «трехцветных» на ЧМ-2022 Карима Бензема, получившего разрыв мышцы бедра, сообщает Marca.

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