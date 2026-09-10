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Регионы России

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Беспилотник атаковал топливно-энергетический комплекс в Новом Уренгое

Беспилотник атаковал топливно-энергетический комплекс в Новом Уренгое

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что применён был беспилотник с большим радиусом полёта — модели "Лютый" и FP-1, которые, предположительно, запускались с территории Сумской области по маршруту трассы на Новый Уренгой.

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