Беспилотник атаковал топливно-энергетический комплекс в Новом Уренгое

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что применён был беспилотник с большим радиусом полёта — модели "Лютый" и FP-1, которые, предположительно, запускались с территории Сумской области по маршруту трассы на Новый Уренгой.
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