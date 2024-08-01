Ученые сделали анализ лунного грунта и выяснили, что в нем часть породы с Земли

Давно уже сказано о гепотезе...Что было столкновение с землёй...и часть материи замли и образовали Луну.

АЦ

Алексей Цветков

Всем "горе-учёным" и остальным советую почитать Славяно-Арийские Веды. Для занятых, Луна создана искусственно из астероидов и частично грунта Земли с тем, чтобы исключить колебание Земли. (Читайте книги Г. Сидорова)