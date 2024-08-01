Группа геофизиков из Цюрихского университета занималась рутинным исследованием образцов лунного грунта, однако внезапно сделали удивительное открытие.
Ученые сделали анализ лунного грунта и выяснили, что в нем часть породы с Земли
Комментарии
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Александр Почекунин
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно уже сказано о гепотезе...Что было столкновение с землёй...и часть материи замли и образовали Луну.
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14 час.
АЦ
Алексей Цветков
Всем "горе-учёным" и остальным советую почитать Славяно-Арийские Веды. Для занятых, Луна создана искусственно из астероидов и частично грунта Земли с тем, чтобы исключить колебание Земли. (Читайте книги Г. Сидорова)
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8 час.
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