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«Феррари» Сайнса сломалась через 8 минут после старта 1-й практики в Лас-Вегасе, сессия остановлена красными флагами

«Феррари» Сайнса сломалась через 8 минут после старта 1-й практики в Лас-Вегасе, сессия остановлена красными флагами

Первую в истории тренировку перед Гран-при Лас-Вегаса досрочно остановили красными флагами спустя несколько минут после старта.

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