Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Центр» в зоне спецоперации вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии