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Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ — первый замминистра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки войск «Центр» в зоне спецоперации вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

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