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FiNE NEWS

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Шойгу в ярости: Армения пытается отжать российские миллиарды под нелепыми предлогами

Сергей Шойгу сегодня выдал такую эмоциональную речь, что мурашки по коже! Секретарь Совета безопасности России прямо с трибуны назвал действия армянских властей в отношении российского бизнеса самым настоящим рейдерским захватом.

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