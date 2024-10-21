Галина Огнёва: Уважаемые жители города Алушты!

Уважаемые жители города Алушты!Напоминаю, что в соответствии с постановлением Администрации города Алушты от 18 октября 2024 года № 2900 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов в муниципальном образовании городской округ Алушта» с 18 октября запустили отопление в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения, а с 21 октября.
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