Галина Огнёва: Уважаемые жители города Алушты!

Уважаемые жители города Алушты!Напоминаю, что в соответствии с постановлением Администрации города Алушты от 18 октября 2024 года № 2900 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов в муниципальном образовании городской округ Алушта» с 18 октября запустили отопление в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения, а с 21 октября.