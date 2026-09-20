Испытания беспилотного гусеничного транспортера M548, созданного украинскими кулибиными. Аналогичные дистанционно-управляемые танки кустарно создавались и в российской армии, но пока до серийных образцов такие экземпляры ни у кого не доходили.
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