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4КОЛЕСА

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Все, что нужно знать о превышении скорости в 2024 году

Все, что нужно знать о превышении скорости в 2024 году

Одно из самых часто допускаемых водителем нарушений ПДД РФ это превышение скорости, практически каждый водитель допускает данное нарушение (даже если и штрафов не имеет), из-за чего очень часто в нашу юридическую контору обращаются водители по факту данного нарушения и просят пояснить некоторые нюансы данного превышения, поэтому о нюансах превышения скорости и будет наша статья.

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