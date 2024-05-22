Все, что нужно знать о превышении скорости в 2024 году

Одно из самых часто допускаемых водителем нарушений ПДД РФ это превышение скорости, практически каждый водитель допускает данное нарушение (даже если и штрафов не имеет), из-за чего очень часто в нашу юридическую контору обращаются водители по факту данного нарушения и просят пояснить некоторые нюансы данного превышения, поэтому о нюансах превышения скорости и будет наша статья.