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‼️🇺🇦🏴‍☠"Чтобы по дороге не разбежались": Офицер ВСУ показал, как мобилизованных везут в учебный центр — в автобусе с решётками и под вооружённым конвоем Онистрат заявил, что без таких мер часть мужчин могла бы сбежать по дороге и сразу отправиться в СОЧ (СЗЧ).

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