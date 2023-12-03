Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Почему Россия терпит выкрутасы Казахстана

Почему Россия терпит выкрутасы Казахстана

Сразу хочу сказать, что всё нижесказанное - всего лишь версия, которая вполне может оказаться ложной.

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Комментарии
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Владислав Владислав
С Казахстаном много факторов ... Не все в статье отражены. Но, на мой взгляд, направление описания правильное.
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16 час.
Сергей Овчинников
У нас многие коментаторы не отличаются глубиной памяти. Уже забыли, что накануне бунта в Казахстане, Токаев приезжал в Россию на встречу с Путиным, а потом ещё и Назарбаев приехал. В прессе ничего конкретного по этим встречам не сообщалось. Но, после этого очень много изменилось. Назарбаев совсем ушёл из политики, столицу переименовали в очередной раз и начались известные события, которые многие обозреватели называли неподготовленной вспышкой.. У меня иногда мелькает предположение, что через некоторое время в Казахстане произойдёт своеобразный &quot;майдан&quot; в результате которого произойдёт раздел Казахстана на две части - Северный Казахстан и Южный. А потом в северном пройдёт референдум, за присоединение к России и Россия примет в свой состав новый регион. А Токаев станет государственным деятелем России, как стал Аксёнов, который на телевидении говорил в своё время, что им в Крыму и так хорошо, и незачем стремиться в Россию. Это политика...Но, это мои предположения...
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
нельзя верить казахстанцу ни одному --это брехливые басмачи от рождения
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14 час.

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