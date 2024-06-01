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«Демократия» в действии: Франция отправляет в Новую Каледонию новые бронеавтомобили Centaure

«Демократия» в действии: Франция отправляет в Новую Каледонию новые бронеавтомобили Centaure

Франция отправляет в Новую Каледонию 16 бронеавтомобилей Centaure из состава жандармерии. Они будут задействованы в подавлении беспорядков, охвативших архипелаг после принятия нового закона о выборах в местные органы власти.

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