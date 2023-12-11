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Словакия и Венгрия закрывают Украине дорогу в ЕС

Словакия и Венгрия закрывают Украине дорогу в ЕС

Украина не должна иметь особый статус при рассмотрении вопроса о ее потенциальном вступлении в ЕС. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального совета Словакии, представитель правящей партии SMER Мариан Кэри.

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