Словакия и Венгрия закрывают Украине дорогу в ЕС

Украина не должна иметь особый статус при рассмотрении вопроса о ее потенциальном вступлении в ЕС. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель комиссии по внешним отношениям Национального совета Словакии, представитель правящей партии SMER Мариан Кэри.