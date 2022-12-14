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Штрафы за нескошенный борщевик могут вырасти в несколько раз

Борщевик является одним из наиболее живучих растений, который продолжает разрастаться. Из-за безалаберности некоторых землевладельцев нужно увеличить штрафы за нескошенный сорняк, считает депутат Тимофей Баженов.

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