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В США раскрыли суть законопроекта о санкциях против России

В США раскрыли суть законопроекта о санкциях против России

Члены Демократической партии США предложили внести правки в законопроект об ужесточении санкций против России, поскольку его нынешняя версия предоставляет президенту широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны.

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