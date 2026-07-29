В США раскрыли суть законопроекта о санкциях против России

Члены Демократической партии США предложили внести правки в законопроект об ужесточении санкций против России, поскольку его нынешняя версия предоставляет президенту широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны.
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