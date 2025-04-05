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Царьград

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Макрон и его страсть к ароматам: Eau Sauvage как символ президентской власти

Макрон и его страсть к ароматам: Eau Sauvage как символ президентской власти

Эмманюэль Макрон пленен ароматом Eau Sauvage от Dior, что чувствуют все сотрудники Елисейского дворца.

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