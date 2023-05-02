Лэмпард проиграл 10 матчей подряд как тренер. 6 игр в «Челси», 4 – в «Эвертоне»

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«Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура АПЛ. Это поражение стало шестым подряд для «синих» под руководством Фрэнка Лэмпарда, сменившего Грэма Поттера на посту главного тренера «Челси».