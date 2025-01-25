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Многоходовка Лондона или почему катарский холдинг скупает активы Казахстана

Многоходовка Лондона или почему катарский холдинг скупает активы Казахстана

Многоходовка Лондона или почему катарский холдинг скупает активы Казахстана Евгения КомароваВ Казахстане катарский холдинг Power International Holding (PIH) активно скупает активы, поднимая вопрос о замысле «бензоколонки Британской короны».

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Комментарии
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Игорь Васиков
Казахстат катится паралельно украине. Так скоро и догонит...
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