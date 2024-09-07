Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Побольше таких занятий, надо проводить игры, как у нас в детстве, Орлёнок, Зарница.... У нынешного поколения с патрио...Герой Советского ...
  • Малик Гумеров
    Полицаи - у одних срубили бабла , другим отправили  часть ... ?Полицейские ГУ МВ...
  • Геннадий Свешников
    Браво!Не стоит говорить о погонах,он прыгнул за ними и без погон,а погоны-это так,для почерка👍На Сахалине полиц...

В Чеченской Республике прошла плановая тренировка расчетов ПВО и РЭБ ЮВО

В Чеченской Республике прошла плановая тренировка расчетов ПВО и РЭБ ЮВО

Расчеты зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С», переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» провели обнаружение, захват цели, радиоэлектронное подавление и условное уничтожение беспилотников на различных дальностях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх