На улице Дуси Ковальчук в Новосибирске заработали четыре комплекса фотовидеофиксации, которые будут автоматически выявлять выезд транспорта на выделенные полосы для общественного транспорта.
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