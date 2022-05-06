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Вторая доза вакцины в ту же конечность усилила иммунный ответ у мышей

Вторая доза вакцины в ту же конечность усилила иммунный ответ у мышей

giphy.com Введение второй дозы вакцины в ту же конечность мышей, куда вводилась первая доза, усилило привлечение В-клеток памяти в герминативные центры местных лимфатических узлов.

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